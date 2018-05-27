Прямая линия с Путиным состоится 7 июня

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 7 июня в 12.00 по мск.

Путин ответит на вопросы россиян, которые принимаются с 8.00 по мск 27 мая и до окончания программы 7 июня. Вопросы можно будет задать по телефону, через сообщение, на сайте программы, в мобильном приложении и в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Прямая линия» выйдет в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России», сообщает пресс-служба президента РФ.

Напомним, в пятницу, 25 мая, Путин принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. «Реальное время» вело online-трансляцию из Конгресс-центра «Ленэкспо».