В Британии начали проверку источников доходов российских олигархов

Национальное криминальное агентство Великобритании (National Crime Agency) начало расследование в отношении 120-140 владельцев крупных активов в стране, многие из них — «российские олигархи».



Агентство проверяет «имущество неясного происхождения», передает Times со ссылкой на руководителя отдела по кибермошенничеству и экономическим преступлениям NCA Дональда Туна. По его словам, цель расследования разобраться с «незаконным богатством» коррупционеров, а не с гражданами определенной страны.

Однако, по данным Times, власти Британии расширили расследование именно в отношении бизнесменов, связанных с Россией.

«Нападение в Солсбери ускорило нашу работу по выявлению незаконных доходов коррумпированных элит… поэтому увеличился и объем работы, которую мы проводим в отношении коррумпированных русских и политических лиц из России»,— пояснил источник.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Великобритания рассматривает различные меры в отношении «незаконных финансов» россиян в Великобритании.