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Турецкий экспорт в РФ вырос за пять месяцев этого года на 61,4% — СМИ

14:22, 03.06.2018
Турецкий экспорт в РФ вырос за пять месяцев этого года на 61,4% — СМИ
Фото: pixabay.com

Турецкий экспорт в Россию с начала 2018 года вырос на 61,4% в годовом выражении. Страна экспортировала на российский рынок продукции на $1,4 млрд.

Лидирующее место занимает сельскохозяйственная продукция. С января по май 2018 года республика поставила в Россию овощей и фруктов на сумму $263,6 млн. Далее следует автопром Турции с показателем $196 млн. В Россию также поставили продукцию химической промышленности на сумму $156,5 млн, а готовой одежды и иной продукции текстильной промышленности — на $117,4 млн, сообщает Anadolu.

Напомним, Россельхознадзор с 1 мая снял ограничения по предприятиям на ввоз в Россию томатов из Турции. Экспорт разрешен из мест производства, свободных от томатной моли.

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