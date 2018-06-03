В Кабмине назвали среднемесячные зарплаты работников образования в РТ

В правительстве РФ выяснили, что уровень среднемесячных заработных плат работников образования и науки в республике Татарстан выше, чем в среднем по ПФО.

Так, согласно докладу, среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в РТ на начало года составила 25,2 тыс. руб, передает «Эксперт Татарстан».

При этом в ПФО эта цифра составляет 25,9 тыс. руб. Средняя зарплата учителей в Татарстане – 30,3 тыс. руб. против 27,1 тыс. руб. в ПФО.

