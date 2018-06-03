Андрей Свечников: Вся Россия хочет, чтобы Овечкин выиграл Кубок Стэнли

Нападающий Андрей Свечников, который является выпускником академии «Ак Барса», и один из главных фаворитов драфта НХЛ-2018, высказался по поводу четвертого матча финальной серии между «Вашингтоном» и «Вегасом». Андрей вместе с еще шестью молодыми хоккеистами будет присутствовать на этой игре.

«Будет очень интересно посмотреть на него. Вся Россия хочет, чтобы он выиграл Кубок Стэнли. Мы очень хорошо проведем время. Надеюсь, что через несколько лет сами будем в финале Кубка Стэнли», — сказал Свечников.



В третьем матче «Кэпиталс» обыграли «Голден найтс» со счетом 3:1. Шайбами в этом поединке отметились россияне Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.