«Вашингтон» повел в финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса»
«Вашингтон» обыграл «Вегас» в третьем матче финала Кубка Стэнли и повел в серии со счетом 2-1.
Ведущие роли в победе сыграли российские нападающие «Кэпиталз». Александр Овечкин и Евгений Кузнецов забросили по одной шайбе, а гол Евгения стал для победным для «Вашингтона».
78% команд, выигравших 3-й матч финала при счете 1-1, в итоге брали Кубок Стэнли. В 21 из 27 случаев команда, выигравшая третий матч, затем становилась обладателем трофея. Только в 6 из 27 случаев (22%) проигравший в третьем матче клуб завоевывал Кубок Стэнли.
Справка
«Вашингтон Кэпиталз» – «Вегас Голден Найтс» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
- 1:0 Овечкин (Карлсон, Кузнецов), 21:10
- 2:0 Кузнецов (Бигл, Оши), 32:50
- 2:1 Носек (Белльмар), 43:29
- 3:1 Смит-Пелли (Бигл), 53:53
Вратари: Холтби — Флери
Счет в серии: 2-1
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