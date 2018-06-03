«Вашингтон» повел в финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса»

«Вашингтон» обыграл «Вегас» в третьем матче финала Кубка Стэнли и повел в серии со счетом 2-1.



Ведущие роли в победе сыграли российские нападающие «Кэпиталз». Александр Овечкин и Евгений Кузнецов забросили по одной шайбе, а гол Евгения стал для победным для «Вашингтона».

78% команд, выигравших 3-й матч финала при счете 1-1, в итоге брали Кубок Стэнли. В 21 из 27 случаев команда, выигравшая третий матч, затем становилась обладателем трофея. Только в 6 из 27 случаев (22%) проигравший в третьем матче клуб завоевывал Кубок Стэнли.