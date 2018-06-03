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Промышленность

Российская фармкомпания впервые получила лицензию на аналог американского леналидомида

11:52, 03.06.2018
Российская фармкомпания впервые получила лицензию на аналог американского леналидомида
Фото: pixabay.com

Арбитражный суд удовлетворил требования российской фармацевтической компании «Натива» о выдаче лицензии на пользование патентом американской компании Celgene.

Леналидомид — противоопухолевый и иммуностимулирующий препарат, который применяется для лечения проказы, туберкулеза, СПИДа и множественной миеломы, сообщает «Дождь».

Предполагается, что отечественный аналог стоит «значительно дешевле» оригинала.

Ранее в Государственную думу внесли законопроект о запрете рекламы лекарств на телевидении.

Промышленность
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