Больше половины российских семей не имеют машины — Эксперты
Эксперты подсчитали, что на одну тысячу россиян в настоящее время приходится 293 легковых автомобиля.
Более половины семей не имеют автомобиля – 51,8%, у 30% семей есть машина, а 14,7% семей располагают двумя машинами на семью, сообщает «Федеральное агентство новостей».
В распоряжении 2,3% семей имеются три автомобиля. Чуть больше одного процента владеют четырьмя.
Ранее сообщалось, что парк автомобильной техники на территории Российской Федерации достиг 50 миллионов машин.Аналитика
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