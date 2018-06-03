Россия в мае на 95% выполнила соглашение ОПЕК+

Россия исполнила соглашение ОПЕК+ в мае почти полностью.

«Россия в мае достигла уровня сокращения добычи в 95%. Россия полностью привержена сохранению баланса на нефтяном рынке», — цитирует министра энергетики Александра Новака «РИА Новости».

Ранее предполагалось, что в 2018 году Россия снизит добычу нефти на 1,3%. По мнению ОПЕК, добыча в 2018 году сократится по сравнению с предыдущим годом на 0,15 млн баррелей/сутки.