В Совфеде прокомментировали заявление Эр-Рияда о военных действиях против Катара из-за С-400

В Совфеде заявили, что позиция Саудовской Аравии не повлияет на планы России поставить Катару российские зенитные системы С-400.



«Россия преследует свой интерес, поставляя Катару С-400 и зарабатывая деньги в госбюджет. Позиция Саудовской Аравии здесь ни при чем, планы России меняться не будут», — передает «РИА Новости» со ссылкой на зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексея Кондратьева.

Ранее король Саудовской Аравии в письме президенту Франции Эммануэлю Макрону сообщил о готовности вести военную операцию против Катара, если власти этой страны приобретут российские зенитные ракетные системы С-400.