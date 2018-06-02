Саудовская Аравия готова к военной операции против Катара из-за поставок российских С-400 –СМИ

Саудовская Аравия завила о готовности вести военную операцию против Катара в случае, если страна закупит российские зенитные ракетные комплексы С-400. Об этом король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд сообщил в письме к президенту Франции Эммануэлю Макрону.



Монарх просит Макрона предотвратить продажу ПВО С-400 и сохранить стабильность в регионе. По его словам, установка зенитных систем на территории Катара повлияет на безопасность воздушного пространства Саудовской Аравии.

«Королевство было бы готово принять все необходимые меры для ликвидации этой системы обороны, включая военные действия», — цитирует короля Le Monde.

В прошлом году Россия и Катар подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. В настоящее время между странами ведутся переговоры о возможной закупке систем ПВО. При этом в 2017 году Москва и Эр-Рияд также договорились о поставках С-400.

Ранее российские зенитные ракетные комплексы С-400 стали причиной споров между Турцией и США. Отмечалось, что Вашингтон может наложить санкции из-за покупки Анкарой С-400. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что США не имеют права диктовать Анкаре свои условия по закупкам вооружений.