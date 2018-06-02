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В Удмуртии сожгли 200 упаковок цветов из Израиля

20:52, 02.06.2018
В Удмуртии сожгли 200 упаковок цветов из Израиля
Фото: rshn43.ru

В Удмуртии сотрудники Россельхознадзора обнаружили карантинные организмы в партии из 200 упаковок цветов эустомы, ввезенных из Израиля. Цветы были сожжены в фитосанитарной яме.

Лабораторная экспертиза подтвердила, в цветах оказались вредные насекомые, передает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии. Ими оказались взрослые особи западного цветочного трипса и пупарии табачной белокрылки.

Уничтожение партии происходило под контролем сотрудников ведомства.

Происшествия Удмуртия
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