Из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю

Две ракеты выпущены из сектора Газа по Израилю. Одна из них перехвачена израильской системой ПВО «Железный купол».



«Одна из ракет была перехвачена системой ПВО „Железный купол“, вторая упала внутри территории сектора Газа», — передает ТАСС со ссылкой на Армию Израиля.

Ранее сообщалось, что в расположенном вблизи сектора Газа региональном совете Эшколь были активированы сирены воздушной тревоги.

Напомним, 27 мая на юге сектора Газа от огня израильской артиллерии погибли двое палестинцев. Обстрелу подверглась башня наблюдения на востоке Рафаха.