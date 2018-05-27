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В секторе Газа израильский танк открыл огонь по палестинцам

14:17, 27.05.2018
В секторе Газа израильский танк открыл огонь по палестинцам
Фото: realnoevremya.ru

На юге сектора Газа от огня израильской артиллерии погибли двое палестинцев. Обстрелу подверглась башня наблюдения на востоке Рафаха.

Атакованный объект принадлежал военизированным формированиям правящего в секторе Газа движения «Хамас». Военные открыли огонь после того, как обнаружили на границе взрывное устройство, которое заложили палестинские боевики, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

Также сегодня стало известно, что израильские истребители нанесли удар по позициям радикального палестинского движения «Хамас» в южной части сектора Газа.

Происшествия
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