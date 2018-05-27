В секторе Газа израильский танк открыл огонь по палестинцам

На юге сектора Газа от огня израильской артиллерии погибли двое палестинцев. Обстрелу подверглась башня наблюдения на востоке Рафаха.

Атакованный объект принадлежал военизированным формированиям правящего в секторе Газа движения «Хамас». Военные открыли огонь после того, как обнаружили на границе взрывное устройство, которое заложили палестинские боевики, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

Также сегодня стало известно, что израильские истребители нанесли удар по позициям радикального палестинского движения «Хамас» в южной части сектора Газа.