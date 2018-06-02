В Дзержинске суд предписал открыть ТЦ «Союз»
Дзержинский городской суд отменил решение о запрете эксплуатации торгового центра «Союз». В суде отметили, что решение подлежит немедленному исполнению.
Также прокурор Дзержинска отказался от иска, который должен был обязать руководство ТЦ устранить все нарушения пожарной безопасности, сообщает пресс-служба суда.
Ранее проверка выявила 38 нарушений. Именно из-за них 28 апреля суд постановил закрыть центр.
Собственник добровольно исправил все недочеты. Проверка пожарного надзора от 30 мая это доказала. Уже на следующий день суд решил снять все ограничения.Недвижимость
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