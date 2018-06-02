Снижение акцизов на нефтепродукты не потребует сокращения расходов бюджета — Козак

Снижение акцизов на бензин и дизельное топливо не потребует сокращения расходов федерального бюджета.

«Есть понимание, как отбалансировать доходы и расходы федерального бюджета, это мы будем делать осенью <...>. Федеральный бюджет находится полностью в нашей власти, мы его отбалансируем, при этом нет необходимости сокращать расходы», — цитирует вице-премьера РФ Дмитрия Козака ТАСС.

Ранее стало известно, что Правительство РФ с 1 июня снизит акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно. При этом правительство не исключает, что снижение акцизов продолжится, и с 1 июля их могут понизить еще на 700 рублей.