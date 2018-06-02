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В Турции запретили Uber

12:25, 02.06.2018
В Турции запретили Uber
Фото: flickr.com

В Турции запретили сервис по заказу такси Uber, так как в стране есть своя система. Решение о запрете Uber принято на государственном уровне.

Отмечается, что Uber был также запрещен в Болгарии, Дании и Венгрии. Он имеет ограниченное обслуживание во Франции, Италии, Германии, Японии и на Тайване, передает Daily Saban.

Напомним, чистый убыток Uber Technologies Inc. в 2017 году достиг $4,5 млрд. Выручка компании по итогам года оценивается в $7,36 млрд.

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