В Чебоксарах новую улицу назвали в честь Героя Советского Союза

В Чебоксарах подвели итоги интернет-голосования за название улицы возле нового здания МВД по Чувашии. Большинство жителей столицы республики решили дать ей имя Героя Советского Союза Алексея Логинова.

За него проголосовали 5 тысяч человек, сообщает «Правда ПФО». При этом всего в голосовании приняли участие около 7 тысяч человек.

Вопрос о присвоении имени новой улице будет рассмотрен на ближайшем заседании специальной комиссии при администрации Чебоксар, подчеркивает издание.

Напомним, на голосование были представлены три кандидатуры: министр охраны общественного порядка ЧАССР комиссар милиции 3 ранга Всеволод Архипов, начальник межобластной школы переподготовки среднего и младшего начальствующего состава МВД ЧАССР полковник внутренней службы Василий Дмитриев и Герой Советского Союза лейтенант Алексей Логинов.