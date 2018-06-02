Президент БК «Автодор» Владимир Родионов: о причинах поражения в плей-офф-2018

Президент БК «Автодор» Владимир Родионов назвал причины поражения в плей-офф Лиги ВТБ от «Зенита»:

— В первую очередь связываю неудачу в четвертьфинальной серии с отсутствием мотивации у легионеров. Фрэйзер откровенно хотел домой. Продление контракта с ним не предполагалось, он знал об этом. У Кларка на руках было предложение от клуба Евролиги, сумма которого превышает договор с «Автодором» вдвое. Он тоже, на мой взгляд, стремился поскорее отправиться на каникулы. К сожалению, такие моменты всегда присутствуют (не только у нас), с этим трудно что-либо поделать. В отличие от ведущих клубов, со своим бюджетом мы не можем предложить легионерам хорошие бонусы, чтобы мотивировать их биться в плей-офф. Кстати, это тоже одна из причин сделать ставку на своих воспитанников. Которые будут при любых обстоятельствах сражаться не за деньги, а за престиж клуба и собственное имя, за возможность добиться профессиональных высот в баскетболе. На определенном этапе они принесут результат. Все зависит от желания и работоспособности этих ребят. Мы создаем условия и предоставляем им шанс подняться. Тренировки и игры с основной командой стоят 6 месяцев работы в среде со сверстниками. Пусть иногда я перебарщиваю, но в «Автодоре» именно я – хозяин. И если вижу, что парень способный и горит желанием, то непременно двигаю его вперед.

«Автодор», проведя отличный сезон, проиграл питерской команде в серии плей-офф — 0:3.

