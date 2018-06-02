Пхеньян призвал Сеул выполнять совместную декларацию несмотря на внешние обстоятельства

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КНДР призвала Южную Корею сохранить договоренности, в том числе совместную декларацию, несмотря на внешние обстоятельства.

«Пханмунджомская декларация должна последовательно выполняться Севером и Югом вне зависимости от изменений в ситуации и сопутствующих условий, Пхеньян и Сеул должны совместно работать над созданием благоприятных условий для реализации положений декларации», — цитирует статью ЦТАК ТАСС.

Напомним, 26 мая лидеры КНДР Ким Чен Ын и Южной Кореи Мун Чжеин провели вторую за месяц встречу в демилитаризированной зоне. Отмечается, что целью переговоров было развитие мирных договоренностей, достигнутых во время первой встречи в апреле.