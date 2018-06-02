Сегодня в Татарстане дождь и до +16

Сегодня, 2 июня, в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами по республике пройдут небольшие дожди.



Ветер северо-западный, западный умеренный. Днем местами сильный порывами до 17 м/с, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры днем по Татарстану составят от +11°С до +16°С. В Казани днем ожидается от +12°С до +14°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от +11°С до +14°С.

Ранее Гидрометцентр РТ предупредил о сильном похолодании на территории республики в период с 31 мая по 2 июня. Как в Татарстане спасаются от холодов и где они уже нанесли урон — подробнее в материале «Реального времени».