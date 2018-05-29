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В Авиастроительном районе появится новая школа

11:59, 29.05.2018
В Авиастроительном районе появится новая школа
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Авиастроительном районе появится новая современная школа. Под учебное заведение передают здание авиационного техникума на улице Дементьева.

Договоренность о передаче помещения с ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» достигнута, сообщил руководитель группы проектировщиков Олег Григорьев.

Напомним, в прошлом году в Казани открылась новая многопрофильная школа №181 в ЖК «Седьмое небо» Советского района города. Всего в Татарстане планировали за два года открыть 11 школ.

ОбществоИнфраструктураОбразование Татарстан
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