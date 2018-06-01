На Украине запретили принимать посвященные ЧМ-2018 банкноту и монету

Национальный банк Украины (НБУ) запретил финансовым учреждениям страны принимать российскую банкноту и монету, на которых изображены объекты в Крыму.



Соответствующее распоряжение банк отправил банкам, Укрпочте и небанковским финучреждениям, сообщает пресс-служба регулятора.

Под запрет попали выпущенная к чемпионату мира по футболу 2018 года банкнота номиналом 100 рублей. На оборотной стороне купюры изображена карта России вместе с Крымом.

Также запрещена памятная трехрублевая монета с изображением Свято-Троицкого собора в Симферополе.

Напомним, Центробанк России выпустил к чемпионату мира по футболу в 2018 году первую полимерную банкноту. На оборотной стороне изображен летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется карта России.