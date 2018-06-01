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IBU 3 июня объявит решение по вопросу восстановления Союза биатлонистов России

18:38, 01.06.2018
IBU 3 июня объявит решение по вопросу восстановления Союза биатлонистов России
Фото: ru.wikipedia.org / IBU

Международный союз биатлонистов (IBU) 3 июня объявит решение исполкома организации по вопросу восстановления полноценного членства Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщили в пресс-службе IBU.

Новый президент СБР Владимир Драчев не приедет на заседание исполкома IBU. В его работе примет участие первый вице-президент IBU Виктор Майгуров, который входит в правление СБР, передает ТАСС.

Напомним, что в декабре прошлого года исполнительный комитет IBU принял решение лишить СБР статуса полноправного члена, понизив его до временного. Несмотря на это, россияне могли участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации, но лишались права голоса в конгрессе IBU.

Спорт
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