Россельхознадзор с 1 июля введет ограничения на поставки продукции с трех предприятий Казахстана

Россельхознадзор вводит с 1 июля временные ограничения на поставки в Россию молочной продукции трех предприятий Казахстана. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В число казахстанских предприятий, которым запрещено экспортировать свою продукцию в Россию, вошли ТОО «Тайынша-Астык», ООО «Деп» и ТОО «Молпродукт».

Решение ведомства связано с выявлением мошеннической схемы поставок в Россию с белорусских предприятий, против которых уже действуют ограничительные меры, продукции под видом товаров, отгружаемых в адрес казахстанских получателей, пояснили в Россельхознадзоре.

Напомним, что с 31 мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки сыра с одного из белорусских предприятий.