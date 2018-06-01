«Казаньоргсинтез» организовал праздник для детей работников предприятия

Фото: пресс-служба ПАО "Казаньоргсинтез"

1 июня, в День защиты детей, ПАО «Казаньоргсинтез» организовал праздник для маленьких казанцев. Детей встретили сказочные персонажи знаменитых мультфильмов, вместе с которыми ребята участвовали в увлекательных квестах, выполняли задания на смекалку и ловкость. Завершил сказочное путешествие торжественный ужин.

Внимание к детям работников предприятия не ограничивается одним днем: 1 июня дан старт летнему детскому отдыху. Так, этим летом в оздоровительном лагере «Солнечный» отдохнут сотни детей сотрудников «Казаньоргсинтеза». Только в первую смену, а она открывается девятого июня, каникулы там проведут около 270 школьников. В 2017 году на базе отдыха «Солнечный» КОС провел капремонт и теперь в распоряжении детей обновленные корпусы, столовая и восстановленное футбольное поле.

Особое внимание предприятие уделяет работникам, которые стали родителями. За рождение ребенка сотрудники «Казаньоргсинтеза» получают выплату равную пяти МРОТ, а это более 55 тысяч рублей. «Эти условия материальной поддержки гарантированы абсолютно каждому работнику ПАО «Казаньоргсинтез» вне зависимости от того какую должность он занимает и на каком заводе работает», — пояснил Фанур Альмиев, начальник управления по социальной сфере ПАО «Казаньоргсинтез».

Партнерский материал