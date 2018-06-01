Средний коттедж в Самаре стоит 4,3 млн рублей — аналитики

Специалисты сервиса N1.RU проанализировали основные тенденции на рынке недвижимости Самары.

Как оказалось, в этом году наблюдается рост в цене на 4,6% на загородные дома, в то же время вторичное жилье подешевело на 8%. Таким образом, средняя квартира в Самаре обойдется в 2,8 млн рублей, дом за городом будет стоить 4,3 млн рублей.

По мнению аналитиков, стоимость квартир в высотных домах снижается к уровню 2017 года. Загородная же недвижимость, считают эксперты, рассчитана на более состоятельного покупателя. Так, самый дорогой жилой объект в Самаре, выставленный на продажу, — коттедж в микрорайоне Солнечный. Его цена составляет 200 млн рублей.

Отметим, что, по данным федерального портала «МИР КВАРТИР», Самара занимает 30-е место среди крупных городов России по стоимости квартир в новостройках по итогам I квартала 2018 года. Средняя цена квадратного метра составила 48 518 рублей.



