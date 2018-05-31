Казань вошла в число лидеров по росту цен на бензин на прошлой неделе

В Казани с 21 по 28 мая средняя розничная цена бензина выросла до 41,88 рублей. Об этом сообщается в материалах Росстата.

В столице Татарстана по состоянию на 28 мая средняя стоимость литра бензина АИ-92 составила 40,51 рубля, АИ-95 — 43,04 рубля, АИ-98 — 49,04 рубля.

Подорожание бензина на прошлой неделе отмечалось в 81 из 85 региональных центров. Однако наиболее существенно цены выросли в Петропавловске-Камчатском (на 4,6%), Казани, Брянске, Орле, Тамбове и Кемерово (на 3−3,4%), отметили в Росстате.



Средняя цена бензина на территории России на 28 мая достигла 42,83 рубля за литр, увеличившись за неделю на 80 копеек.



Напомним, что средняя цена литра бензина в России в апреле по сравнению с мартом выросла на 13% и составила 40,31 рубля.