Профессор метеорологии КФУ рассказал, когда в Казани потеплеет

Аномальные холода прогнозируются в Казани вплоть до воскресенья этой недели. Начиная с 3 июня ожидается потепление. Об этом рассказал завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

По его словам, в это воскресенье ожидается солнечная погода. Днем температура воздуха повысится до +18°С, ночью составит +11°С, передает пресс-служба КФУ.

Теплые дни прогнозируются до среды. В понедельник, 4 июня, температура воздуха днем прогреется до +21°С, ночью — до +14°С.

5 июня ожидается +24°С днем и +14°С ночью. В среду также будет солнечно: днем до +21°С, ночью до +10°С. Однако в этот день не исключены дожди.

Ранее Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за заморозков 1 и 2 июня. В Казани и по Татарстану в эти дни местами ожидаются заморозки до -2⁰C.

