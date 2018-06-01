В Зеленодольске спустили на воду первый серийный сторожевой корабль проекта «Океан»

Сегодня на Зеленодольском заводе им. А.М. Горького спустили на воду корабль серии «Океан» для пограничной службы ФСБ России. Он стал первым серийным сторожевым кораблем проекта, но вторым в проекте — ранее уже была построена «Полярная звезда».

«Потребность у пограничной службы в данных кораблях большая. Корабли ждут в Арктике, на Камчатке, Сахалине, в Приморье», — цитирует «Татар-информ» представителя заказчика руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, вице-адмирала Геннадия Медведева.

Напомним, «Полярная звезда» вошла в состав Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.