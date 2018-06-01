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В Зеленодольске спустили на воду первый серийный сторожевой корабль проекта «Океан»

11:16, 01.06.2018

Сегодня на Зеленодольском заводе им. А.М. Горького спустили на воду корабль серии «Океан» для пограничной службы ФСБ России. Он стал первым серийным сторожевым кораблем проекта, но вторым в проекте — ранее уже была построена «Полярная звезда».

«Потребность у пограничной службы в данных кораблях большая. Корабли ждут в Арктике, на Камчатке, Сахалине, в Приморье», — цитирует «Татар-информ» представителя заказчика руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, вице-адмирала Геннадия Медведева.

Напомним, «Полярная звезда» вошла в состав Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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