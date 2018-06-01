Глава Чувашии ввел в режим чрезвычайной ситуации из-за погоды

Накануне глава Чувашии Михаил Игнатьев ввел в республике режим чрезвычайной ситуации. Руководитель региона подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, режим ЧС вводится на территории всей Чувашии с 31 мая и до особого распоряжения. Причиной таких мер стала погода.

За день до этого режим ЧС был введен в Урмарском районе республики. Он наиболее пострадал от шквалистого ветра.

Напомним, что с 30 мая через центральную Россию и Поволжье пронесся ураган. Он повалил десятки деревьев и сорвал множество крыш. Значительно пострадали от ветра Нижегородская область и Татарстан.