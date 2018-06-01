Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной и экс-помощник генерального директора «Казаньоргсинтеза» по гражданской обороне

Фото: пресс-служба ПАО "Казаньоргсинтез"

30 мая на 98 году жизни скончался Борис Ломов. Он проработал на ПАО «Казаньоргсинтез» в должности помощника генерального директора по гражданской обороне 35 лет. Руководство и сотрудники предприятия «Казаньоргсинтез» выражают соболезнование родным и близким Бориса Ломова.

Борис Алексеевич Ломов родился в 1919 году селе Саловко, Мордовской АССР. 21 июня 1941 года он отправился на фронт. В свой первый бой вступил, защищая Витебск около реки Западная Двина. И в первом же бою его батальон отличился: они уничтожили шесть фашистских танков и две бронемашины. Спустя почти год под Ржевом Борис Ломов был тяжело ранен. После госпиталей, получив инвалидность, его перевели в Пензенское артиллерийское училище преподавателем. Вооруженные Силы Советского Союза Борис Ломов покинул в звании полковника в 1963 году.

В 1965 году Борис Ломов устроился на «Казаньоргсинтез». На пенсию ушел по достижении 80 лет. Борис Ломов возглавлял местную общественную организацию – клуб «Ветеранов 96-ой Гомельской дивизии», встречался с учениками школ и других учебных заведений, рассказывая обо всем, что он и его сослуживцы пережили на войне. Также он вел переписку с московскими историками, которые сейчас воссоздают историю его родного 238-го стрелкового полка.

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