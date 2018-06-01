Бывшие и нынешние игроки ФК «Уфа» проводят товарищеские матчи за национальные сборные

Накануне состоялся ряд товарищеских матчей футбольных сборных разных стран. Несколько футболистов «Уфы» вызваны в расположение национальных команд.

В сборной Румынии отыграл игровой час против чилийцев защитник «горожан» Йонуц Неделчару. Его команда победила в результативном поединке — 3:2.

А вот Кэтэлин Карп со своей командой Молдовы не сыграл против сборной Конго — матч не состоялся.

Зато экс-уфимец Александр Зинченко, чемпион Англии в составе «Манчестер Сити», провел весь матч на поле за Украину против сборной Марокко. Игра закончилась вничью — 0:0.

2 июня Боян Йокич должен сыграть за сборную Словении в гостях против Черногории. А у сборной Казахстана на 5 июня запланирован матч против сборной Азербайджана. В казахскую команду вызван 18-летний Еркебулан Сейдахмет, который еще не ощутил в полной мере борьбы в российской футбольной Премьер-лиге.



