Росстандарт отзовет единственный в России суперкар Porsche 918

Росстандарт отзывает в России один автомобиль Porsche 918. Причина – возможное образование коррозии на крепежных болтах рычагов подвески.



Дефект может привести к их разрушению, которое нарушит работу автомобиля в экстремальных условиях – например, на гоночных трассах, говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что владельца автомобиля проинформируют об отзыве, а ремонт проведут бесплатно.

Автомобиль с таким же VIN-кодом и датой продажи (2015 год) отзывали в 2016 году. В 2017 году также отзывали Porsche 918. При этом VIN-код не указан, а дата продажи сходится.

По данным «Фонтанки», это один и тот же автомобиль. Газета уточняет, что он единственный в России.

Porsche 918 выпускался всего несколько лет – с 2013 по 2015 г. Стоимость машины начиналась с 768 тыс. евро.

Ранее сообщалось, что в России отзовут 11 тысяч автомобилей Audi из-за сбоя в системе «ЭРА-ГЛОНАСС».