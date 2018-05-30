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Росстандарт отзовет единственный в России суперкар Porsche 918

03:32, 30.05.2018
Росстандарт отзовет единственный в России суперкар Porsche 918
Фото: commons.wikimedia.org / Maxim Pierre

Росстандарт отзывает в России один автомобиль Porsche 918. Причина – возможное образование коррозии на крепежных болтах рычагов подвески.

Дефект может привести к их разрушению, которое нарушит работу автомобиля в экстремальных условиях – например, на гоночных трассах, говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что владельца автомобиля проинформируют об отзыве, а ремонт проведут бесплатно.

Автомобиль с таким же VIN-кодом и датой продажи (2015 год) отзывали в 2016 году. В 2017 году также отзывали Porsche 918. При этом VIN-код не указан, а дата продажи сходится.

По данным «Фонтанки», это один и тот же автомобиль. Газета уточняет, что он единственный в России.

Porsche 918 выпускался всего несколько лет – с 2013 по 2015 г. Стоимость машины начиналась с 768 тыс. евро.

Ранее сообщалось, что в России отзовут 11 тысяч автомобилей Audi из-за сбоя в системе «ЭРА-ГЛОНАСС».

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