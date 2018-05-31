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Бабченко решил стать гражданином Украины

20:24, 31.05.2018
Бабченко решил стать гражданином Украины
Фото: скриншот видео youtube.com

Российский журналист Аркадий Бабченко принял решение принять гражданство Украины.

«Разговор о том, чтобы помочь получить гражданство, был. Я не стал отказываться, скажу честно», — цитирует «Интерфакс» журналиста.

Он также уточнил, что предложение поступило от представителя администрации президента Украины Петра Порошенко. При этом у Бабченко уже есть вид на постоянное проживание в стране, члены его семьи в процессе получения — они уже подали необходимые документы.

Журналист также рассказал подробности подготовки к инсценировке его убийства: для этого была использована свиная кровь, а перед непосредственным «нападением» над внешним видом Бабченко поработал гример.

Ранее сообщалось, что 29 мая в Киеве был застрелен российский журналист Аркадий Бабченко. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Накануне выяснилось, что убийство Бабченко оказалось инсценировкой.

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