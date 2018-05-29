Росстат зафиксировал трехкратное увеличение темпов роста цен на бензин

Средняя цена литра бензина в России в апреле по сравнению с мартом выросла на 13% и составила 40,31 рублей. При этом в апреле 2017 года цена поднималась по сравнению с мартом на 4,9%.



Таким образом, темпы роста тогда были в три раза ниже, сообщается на сайте Росстата. По данным ведомства, цены на бензин выросли в 75 регионах.

«Потребительские цены на бензин автомобильный в апреле 2018 года, как и год назад, в среднем по Российской Федерации превышали цены производителей в два раза», — добавили в Росстате.

Дороже всего литр топлива стоил в Чукотском автономном округе, где его цена составляла 53,48 рублей, а дешевле всего в Калужской области — 37,51 рублей.

Напомним, самые низкие цены на бензин серди столиц регионов ПФО зафиксировали в Уфе. Средняя стоимость одного литра бензина по итогам периода с 14 по 20 мая составила 40,42 рубля.