Хоккеист «Ак Барса» Косов в нетрезвом состоянии управлял такси — СМИ

Нетрезвый хоккеист казанского «Ак Барса» Ярослав Косов управлял автомобилем такси, когда его остановили инспекторы ДПС.

По словам собеседника ИА «Татар-информ», Косов, который ехал в такси с празднования, предложил водителю поменяться местами.

Хоккеист якобы объяснил это тем, что таксист медленно ехал. Водитель по непонятным причинам пустил нетрезвого игрока за руль.

Ранее стало известно, что сегодня утром в центре Казани сотрудники ГИБДД задержали нападающего «Ак Барса» Ярослава Косова в нетрезвом состоянии.



Позднее казанский хоккейный клуб опубликовал официальное заявление по инциденту, в котором осудил поведение Косова. В нем отмечается, что к хоккеисту, помимо административных мер, будут применены дисциплинарные санкции.