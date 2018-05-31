Татарстан выделил более 400 млн рублей на «евроцентр» для иностранных граждан

Фото: МВД по РТ

Сегодня в Набережных Челнах открыли Центр временного содержания иностранных граждан. Его строительство велось по евростандартам и обошлось бюджету республики в сумму свыше 400 млн рублей, сообщает пресс-центр МВД по РТ.

На открытие в Татарстан прибыл начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Валяев. Сегодняшнее событие он назвал ярким свидетельством взаимопонимания между руководством республики и министерством внутренних дел, а также личной поддержки со стороны президента Татарстана Рустама Минниханова.



Новый Центр временного содержания иностранных граждан МВД по Республике Татарстан рассчитан на 270 человек. Он позволит разместить граждан, которые по приговору суда подлежат депортации из Российской Федерации. Центр будет обслуживать всю республику. В нем предусмотрены комнаты для семей, для людей с ограниченными физическими возможностями, есть отдельные мужской и женский блоки. Для временных постояльцев предусмотрено трехразовое питание.



На открытии Юрий Валяев вручил нагрудный знак «За содействие МВД» челнинскому мэру Наилю Магдееву, а позже вместе с главой МВД Татарстана Артемом Хохориным передал начальнику УМВД РФ по г. Набережные Челны Надиру Закирову ключи от автомобилей «Лада Веста» и «УАЗ».



