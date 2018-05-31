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Суд назвал предполагаемым организатором убийства Бабченко Бориса Германа

17:04, 31.05.2018
Суд назвал предполагаемым организатором убийства Бабченко Бориса Германа
Фото: скриншот видео youtube.com

Предполагаемого организатора покушения на журналиста Аркадия Бабченко (на постере) зовут Борис Львович Герман.

Германа подозревают в подготовке к теракту «в целях нарушения общественной безопасности и устрашения населения», говорится в сообщении Шевченковского районного суда Киева.

В нем будет рассмотрено ходатайство об аресте Бориса Германа.

Ранее сообщалось, что 29 мая в Киеве был застрелен российский журналист Аркадий Бабченко. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве.

Однако вчера выяснилось, что убийство Бабченко оказалось инсценированным, подозреваемого в покушении на журналиста задержали. Сам Бабченко принес извинения за свое тайное участие в спецоперации.

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