Суд назвал предполагаемым организатором убийства Бабченко Бориса Германа
Предполагаемого организатора покушения на журналиста Аркадия Бабченко (на постере) зовут Борис Львович Герман.
Германа подозревают в подготовке к теракту «в целях нарушения общественной безопасности и устрашения населения», говорится в сообщении Шевченковского районного суда Киева.
В нем будет рассмотрено ходатайство об аресте Бориса Германа.
Ранее сообщалось, что 29 мая в Киеве был застрелен российский журналист Аркадий Бабченко. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве.
Однако вчера выяснилось, что убийство Бабченко оказалось инсценированным, подозреваемого в покушении на журналиста задержали. Сам Бабченко принес извинения за свое тайное участие в спецоперации.Происшествия
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