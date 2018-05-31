Муниципальному бюджету Саратова не хватает 30 миллиардов на нужды города

На заседании гордумы Саратова депутаты поддержали увеличение бюджета города на 445,8 млн рублей.

В рамках доклада перед народными избранниками выступил председатель городского комитета по финансам Александр Струков. По его словам, пополнившие бюджет средства направятся на утилизацию отходов, а также на создание дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных учреждениях.

Он также отметил, что для исполнения всех полномочий муниципалитету не хватает около 30 миллиардов рублей, передает «Взгляд-инфо».

В итоге, доходы бюджета города утвердили в сумме 14,27 млрд рублей, расходы — 14,42 млрд рублей, а дефицит составит 151,1 млн рублей.

Напомним, «Реальное время» рассказывало, что 24 мая депутаты Госсовета РТ утвердили бюджет по итогам 2017 года. Он оказался исполнен с профицитом в 13,1 млрд рублей.

