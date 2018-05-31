Защитник Браун Форбс покинул пермский «Амкар»

Защитник Браун Форбс, поигравший в «Уфе» в первый сезон уфимцев в Премьер-лиге, покидает «Амкар», сообщает пресс-служба пермского клуба.

«Благодарим игрока за выступления в составе «Амкара» и помощь клубу в сохранении прописки в Премьер-лиге», — говорится в сообщении.



Браун Форбс перешел в пермскую команду в сентябре 2017 года. За неполный сезон в чемпионате России, Кубке России и переходном турнире провел за «Амкар» 16 матчей, в которых забил два гола. Второй его мяч оформил историческую победу над «Уралом» в Екатеринбурге (2:0), где до сих пор амкаровцы не выигрывали.

Ранее пермяки расстались с вратарем Дмитрием Хомичем.

