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У вратаря «Амкара» Дмитрия Хомича закончился контракт с пермским клубом

08:59, 31.05.2018

Голкипер Дмитрий Хомич покинул ФК «Амкар» по истечению срока контракта. В интервью пресс-службе пермского клуба вратарь сказал:

— «Амкар» мне запомнился хорошим коллективом, дружной атмосферой — только позитивом. Команда стала для меня родной, как до этого «Алания» и «Спартак». Хочу поблагодарить всех, с кем меня свела здесь судьба, — руководителей клуба, тренеров, ребят и, конечно, болельщиков. В Перми было классно!

Варианты трудоустройства есть, скоро, надеюсь, вы обо всем узнаете. Сил и эмоций много, второе дыхание у меня еще даже не открылось.

На заседании Апелляционного комитета Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов было принято решение о выдаче лицензии «Амкару» на сезон 2018/19.

СпортФутбол
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