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Нефтяные компании готовы больше не повышать цены на бензин

10:35, 31.05.2018
Нефтяные компании готовы больше не повышать цены на бензин
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Вице-премьер Дмитрий Козак провел экстренное совещание с крупнейшими нефтяными компаниями по ситуации на рынке нефтепродуктов.

«С учетом принятых решений о снижении фискальной нагрузки на отрасль компании подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизтопливо. Это решение также окажет стабилизирующее влияние на цены оптового рынка», — цитирует представителя Козака Илья Джус ТАСС.

Ранее ФАС обязала нефтяные компании увеличить поставки бензина на внутренний рынок. В ведомстве считают, что причиной роста цен на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо могло послужить снижение компаниями объемов продажи нефтепродуктов.

ПромышленностьНефтехимия
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