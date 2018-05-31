Нефтяные компании готовы больше не повышать цены на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак провел экстренное совещание с крупнейшими нефтяными компаниями по ситуации на рынке нефтепродуктов.

«С учетом принятых решений о снижении фискальной нагрузки на отрасль компании подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизтопливо. Это решение также окажет стабилизирующее влияние на цены оптового рынка», — цитирует представителя Козака Илья Джус ТАСС.



Ранее ФАС обязала нефтяные компании увеличить поставки бензина на внутренний рынок. В ведомстве считают, что причиной роста цен на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо могло послужить снижение компаниями объемов продажи нефтепродуктов.