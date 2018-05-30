ФАС обязала нефтяные компании увеличить поставки бензина на внутренний рынок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение «Роснефти», направила запросы предприятиям «Газпрома» и уведомила пять компаний об обязательствах по поставкам бензина на внутренний рынок.

В ведомстве считают, что причиной роста цен на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо могло послужить снижение компаниями объемов продажи нефтепродуктов.

В ФАС отметили, что основная доля снижения объемов реализации нефтепродуктов приходится на «Роснефть». Ей предписано до 8 июня обеспечить нужные объемы продаж нефтепродуктов в России.

Кроме того, ведомство запросило у ООО «Газпром нефтехим Салават», ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть» обоснования увеличения экспорта бензина при неудовлетворенном спросе на внутреннем рынке.

Компаниям ОАО «ФортеИнвест», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть» и АО «Антипинский НПЗ» направлены уведомления об исполнении обязательств по поставке светлых нефтепродуктов на внутренний рынок — в первом квартале эти обязательства не были соблюдены.

Отметим, что самые низкие цены на бензин среди столиц регионов ПФО зафиксировали в Уфе. Средняя стоимость одного литра бензина по итогам периода с 14 по 20 мая составила 40,42 рубля.