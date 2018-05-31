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ПФО показал худшую динамику производства с начала 2018-го

08:16, 31.05.2018
ПФО показал худшую динамику производства с начала 2018-го
Фото: pixabay.com

Несмотря на общий рост промышленности на 1,9%, почти треть российских регионов в I квартале этого года снизила объемы производства, а еще в нескольких ситуациях была близка к стагнации.

Среди федеральных округов самое заметное оживление промышленности наблюдалось в Центральном (7,9%), а хуже всего дела обстояли у ПФО, где рост составил всего 1%. Два субъекта — Удмуртия и Самарская область — переживают рецессию, а в Ульяновской области и Татарстане рост был околонулевым.

Суммарный профицит бюджетов в субъектах этих округов составил 233,9 млрд рублей.

Подробнее об экономическом развитии округов — в материале «Реального времени».

АналитикаЭкономикаБюджет УдмуртияТатарстан
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