Занимательное регионоведение: денег в бюджете больше, а промышленности — меньше
Поволжье показало худшую динамику производства. Удмуртия и Самарская область — переживают рецессию
Несмотря на общий рост промышленности на 1,9%, почти треть российских регионов в I квартале этого года снизили объемы производства, а еще в нескольких ситуация была близка к стагнации. Среди федеральных округов самое заметное оживление промышленности наблюдалось в Центральном, а хуже всего дела обстояли у Приволжского ФО. Два его субъекта — Удмуртия и Самарская область — переживают рецессию, а в Ульяновской области и Татарстане рост был околонулевым. Подробнее об экономическом развитии округов — в материале «Реального времени».
Бюджеты расцветают
Начало 2018 года было удачным для федерального бюджета. После нескольких лет существования в условиях дефицита в I квартале он был исполнен с превышением доходов над расходами в размере 344 млрд рублей на фоне роста средней цены на нефть Urals на четверть. Это было заметно и в региональном масштабе: профицитными оказались консолидированные бюджеты всех восьми федеральных округов. Правда, главными виновниками этого торжества явились всего два округа — Центральный и Приволжский; суммарный профицит бюджетов в субъектах этих округов составил 233,9 млрд рублей.
Поступления налогов и обязательных платежей тоже росли, в абсолютных цифрах они достигли 4,65 трлн рублей (более 28% от этой суммы было мобилизовано, опять же, на территории Центрального округа). Самая сильная динамика наблюдалась в Уральском ФО — прирост на 22,2% к январю — марту прошлого года. Серьезный рост был и в Дальневосточном федеральном округе — 19,4%.
Еще в четырех федеральных округах поступления увеличились на 8,3—13,9%. Между тем в Северо-Западном и Южном ФО, при итоговых профицитах бюджетов, сборы налогов и обязательных платежей просели — на 10,3 и 13% соответственно.
Как и прежде, между регионами сохраняется удручающее неравенство в уровне инвестиций: почти половина от их общего объема (45,5%) сконцентрирована всего в двух федеральных округах. Речь идет о Центральном и Уральском ФО. Первый из них занимает меньше 4% территории страны, однако в I квартале аккумулировал 24,8% всех инвестиций; второй округ привлек 20,7% от общих инвестиций.
Впрочем, основную часть в структуре этих денег составляли собственные средства субъектов, к тому же в указанных федеральных округах проживает свыше 35% всего населения России.
Население и инвестиции
Сумма капитальных инвестиций по всем округам превысила 2,3 трлн рублей. Наибольший рост был в Северо-Кавказском ФО — на 34,7%. В то же время в Уральском округе инвестиции в основной капитал снизились на 3,3%, а в Южном — на 8,3%.
Дорогу слабым
Российская промышленность, разогнавшись в январе до 2,9%, в следующие 2 месяца растеряла динамику; в результате по итогам I квартала рост составил лишь 1,9%. В разрезе субъектов картина была довольно неоднозначной. Так, в Москве производство выросло более чем на 20%, в Астраханской области — почти на четверть, в Республике Алтай — на 36,6%. Но столь отрадной ситуация была не везде. В 24 российских регионах из 85 в январе — марте произошел спад производства, еще 5 субъектов были близки к стагнации (рост менее 0,5%).
Среди федеральных округов самым быстрым ростом промышленности отличились Центральный и Уральский. А хуже всего дела обстояли в Приволжском ФО, где рост составил всего 1%.
Внутри ПФО два региона переживают рецессию в промышленности. Это Удмуртия, где объем производства упал на 4,1%, и Самарская область, просевшая на 0,8%. Еще два субъекта в округе демонстрируют околонулевой рост: в Ульяновской области он составил 0,2%, в Татарстане — 0,4%. При этом в экономически более слабых субъектах, наоборот, наблюдалось заметное оживление. Например, в Мордовии и Чувашии, которые по величине подушевого ВРП примерно вдвое отстают от Татарстана, объем промпроизводства увеличился на 15,4 и на 5,2% соответственно.
Эту особенность в отдельных случаях можно проследить не только по Приволжскому округу. Так, в Уральском ФО единственным регионом, снизившим производство, был богатый ресурсами Ханты-Мансийский автономный округ, а в Сибирском округе просела, в частности, сравнительно успешная Иркутская область.
Владимир Редькин из Fitch Ratings предполагает, что рост в слабых регионах может быть связан с эффектом низкой базы. Возможно, население таких субъектов, долгое время не имевшее возможности предъявить достаточный спрос на внутреннюю продукцию, делает это сейчас.
Индекс промышленного производства. I кв. 2018 г. в % от I кв. 2017 г.
|Приволжский федеральный округ
|100
|Республика Башкортостан
|100,8
|Республика Марий Эл
|104
|Республика Мордовия
|115,4
|Республика Татарстан
|100,4
|Удмуртская Республика
|95,9
|Чувашская Республика
|105,2
|Пермский край
|102,1
|Кировская область
|104,9
|Нижегородская область
|102,3
|Оренбургская область
|101,5
|Пензенская область
|104,3
|Самарская область
|99,2
|Саратовская область
|105,6
|Ульяновская область
|100,2
|Северо-Западный федеральный округ
|103,3
|Республика Карелия
|104,7
|Республика Коми
|96,1
|Архангельская область
|114
|в том числе:
|88,4
|Ненецкий авт.округ
|Архангельская область без авт.округа
|140,5
|Вологодская область
|105,6
|Калининградская область
|102,9
|Ленинградская область
|104,6
|Мурманская область
|103,4
|Новгородская область
|101
|Псковская область
|105
|г.Санкт-Петербург
|102,7
|Южный федеральный округ
|104,9
|Республика Адыгея
|98,3
|Республика Калмыкия
|96,4
|Республика Крым
|93,3
|Краснодарский край
|101,2
|Астраханская область
|124,9
|Волгоградская область
|95,8
|Ростовская область
|124
|г.Севастополь
|97
|Северо-Кавказский федеральный округ
|101,1
|Республика Дагестан
|114,3
|Республика Ингушетия
|102,1
|Кабардино-Балкарская Республика
|100,3
|Карачаево-Черкесская Республика
|98,1
|Республика Северная
|97
|Осетия – Алания
|Чеченская Республика
|100,3
|Ставропольский край
|99,2
|Уральский федеральный округ
|106,4
|Курганская область
|106,6
|Свердловская область
|111,2
|Тюменская область
|103,4
|в том числе:
|99,4
|Ханты-Мансийский авт.округ – Югра
|Ямало-Ненецкий авт.округ
|111
|Тюменская область без авт.округов
|106
|Челябинская область
|107,1
|Сибирский федеральный округ
|101,5
|Республика Алтай
|136,6
|Республика Бурятия
|113
|Республика Тыва
|98,5
|Республика Хакасия
|100,3
|Алтайский край
|99,6
|Забайкальский край
|99,1
|Красноярский край
|104,2
|Иркутская область
|97,3
|Кемеровская область
|103,2
|Новосибирская область
|103,3
|Омская область
|98,4
|Томская область
|101,2
|Дальневосточный федеральный округ
|102,4
|Республика Саха (Якутия)
|107,7
|Камчатский край
|98,3
|Приморский край
|113,3
|Хабаровский край
|109
|Амурская область
|101,7
|Магаданская область
|106
|Сахалинская область
|99,8
|Еврейская авт.область
|121,9
|Чукотский авт.округ
|99,5
|Центральный федеральный округ
|107,9
|Белгородская область
|105,1
|Брянская область
|105,1
|Владимирская область
|96,6
|Воронежская область
|107
|Ивановская область
|101,4
|Калужская область
|101,1
|Костромская область
|99,4
|Курская область
|101,9
|Липецкая область
|101,1
|Московская область
|108,7
|Орловская область
|100,7
|Рязанская область
|103,1
|Смоленская область
|105,7
|Тамбовская область
|124,5
|Тверская область
|105,4
|Тульская область
|84
|Ярославская область
|100,9
|г.Москва
|120,3
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