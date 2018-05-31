Занимательное регионоведение: денег в бюджете больше, а промышленности — меньше

Поволжье показало худшую динамику производства. Удмуртия и Самарская область — переживают рецессию

Фото: Максим Платонов

Несмотря на общий рост промышленности на 1,9%, почти треть российских регионов в I квартале этого года снизили объемы производства, а еще в нескольких ситуация была близка к стагнации. Среди федеральных округов самое заметное оживление промышленности наблюдалось в Центральном, а хуже всего дела обстояли у Приволжского ФО. Два его субъекта — Удмуртия и Самарская область — переживают рецессию, а в Ульяновской области и Татарстане рост был околонулевым. Подробнее об экономическом развитии округов — в материале «Реального времени».

Бюджеты расцветают

Начало 2018 года было удачным для федерального бюджета. После нескольких лет существования в условиях дефицита в I квартале он был исполнен с превышением доходов над расходами в размере 344 млрд рублей на фоне роста средней цены на нефть Urals на четверть. Это было заметно и в региональном масштабе: профицитными оказались консолидированные бюджеты всех восьми федеральных округов. Правда, главными виновниками этого торжества явились всего два округа — Центральный и Приволжский; суммарный профицит бюджетов в субъектах этих округов составил 233,9 млрд рублей.

Поступления налогов и обязательных платежей тоже росли, в абсолютных цифрах они достигли 4,65 трлн рублей (более 28% от этой суммы было мобилизовано, опять же, на территории Центрального округа). Самая сильная динамика наблюдалась в Уральском ФО — прирост на 22,2% к январю — марту прошлого года. Серьезный рост был и в Дальневосточном федеральном округе — 19,4%.

Еще в четырех федеральных округах поступления увеличились на 8,3—13,9%. Между тем в Северо-Западном и Южном ФО, при итоговых профицитах бюджетов, сборы налогов и обязательных платежей просели — на 10,3 и 13% соответственно.

Как и прежде, между регионами сохраняется удручающее неравенство в уровне инвестиций: почти половина от их общего объема (45,5%) сконцентрирована всего в двух федеральных округах. Речь идет о Центральном и Уральском ФО. Первый из них занимает меньше 4% территории страны, однако в I квартале аккумулировал 24,8% всех инвестиций; второй округ привлек 20,7% от общих инвестиций.

Впрочем, основную часть в структуре этих денег составляли собственные средства субъектов, к тому же в указанных федеральных округах проживает свыше 35% всего населения России.

Население и инвестиции

Сумма капитальных инвестиций по всем округам превысила 2,3 трлн рублей. Наибольший рост был в Северо-Кавказском ФО — на 34,7%. В то же время в Уральском округе инвестиции в основной капитал снизились на 3,3%, а в Южном — на 8,3%.

Дорогу слабым

Российская промышленность, разогнавшись в январе до 2,9%, в следующие 2 месяца растеряла динамику; в результате по итогам I квартала рост составил лишь 1,9%. В разрезе субъектов картина была довольно неоднозначной. Так, в Москве производство выросло более чем на 20%, в Астраханской области — почти на четверть, в Республике Алтай — на 36,6%. Но столь отрадной ситуация была не везде. В 24 российских регионах из 85 в январе — марте произошел спад производства, еще 5 субъектов были близки к стагнации (рост менее 0,5%).

Среди федеральных округов самым быстрым ростом промышленности отличились Центральный и Уральский. А хуже всего дела обстояли в Приволжском ФО, где рост составил всего 1%.

Внутри ПФО два региона переживают рецессию в промышленности. Это Удмуртия, где объем производства упал на 4,1%, и Самарская область, просевшая на 0,8%. Еще два субъекта в округе демонстрируют околонулевой рост: в Ульяновской области он составил 0,2%, в Татарстане — 0,4%. При этом в экономически более слабых субъектах, наоборот, наблюдалось заметное оживление. Например, в Мордовии и Чувашии, которые по величине подушевого ВРП примерно вдвое отстают от Татарстана, объем промпроизводства увеличился на 15,4 и на 5,2% соответственно.

Эту особенность в отдельных случаях можно проследить не только по Приволжскому округу. Так, в Уральском ФО единственным регионом, снизившим производство, был богатый ресурсами Ханты-Мансийский автономный округ, а в Сибирском округе просела, в частности, сравнительно успешная Иркутская область.

Владимир Редькин из Fitch Ratings предполагает, что рост в слабых регионах может быть связан с эффектом низкой базы. Возможно, население таких субъектов, долгое время не имевшее возможности предъявить достаточный спрос на внутреннюю продукцию, делает это сейчас.

Индекс промышленного производства. I кв. 2018 г. в % от I кв. 2017 г.

Приволжский федеральный округ 100 Республика Башкортостан 100,8 Республика Марий Эл 104 Республика Мордовия 115,4 Республика Татарстан 100,4 Удмуртская Республика 95,9 Чувашская Республика 105,2 Пермский край 102,1 Кировская область 104,9 Нижегородская область 102,3 Оренбургская область 101,5 Пензенская область 104,3 Самарская область 99,2 Саратовская область 105,6 Ульяновская область 100,2 Северо-Западный федеральный округ 103,3 Республика Карелия 104,7 Республика Коми 96,1 Архангельская область 114 в том числе: 88,4 Ненецкий авт.округ Архангельская область без авт.округа 140,5 Вологодская область 105,6 Калининградская область 102,9 Ленинградская область 104,6 Мурманская область 103,4 Новгородская область 101 Псковская область 105 г.Санкт-Петербург 102,7 Южный федеральный округ 104,9 Республика Адыгея 98,3 Республика Калмыкия 96,4 Республика Крым 93,3 Краснодарский край 101,2 Астраханская область 124,9 Волгоградская область 95,8 Ростовская область 124 г.Севастополь 97 Северо-Кавказский федеральный округ 101,1 Республика Дагестан 114,3 Республика Ингушетия 102,1 Кабардино-Балкарская Республика 100,3 Карачаево-Черкесская Республика 98,1 Республика Северная 97 Осетия – Алания Чеченская Республика 100,3 Ставропольский край 99,2 Уральский федеральный округ 106,4 Курганская область 106,6 Свердловская область 111,2 Тюменская область 103,4 в том числе: 99,4 Ханты-Мансийский авт.округ – Югра Ямало-Ненецкий авт.округ 111 Тюменская область без авт.округов 106 Челябинская область 107,1 Сибирский федеральный округ 101,5 Республика Алтай 136,6 Республика Бурятия 113 Республика Тыва 98,5 Республика Хакасия 100,3 Алтайский край 99,6 Забайкальский край 99,1 Красноярский край 104,2 Иркутская область 97,3 Кемеровская область 103,2 Новосибирская область 103,3 Омская область 98,4 Томская область 101,2 Дальневосточный федеральный округ 102,4 Республика Саха (Якутия) 107,7 Камчатский край 98,3 Приморский край 113,3 Хабаровский край 109 Амурская область 101,7 Магаданская область 106 Сахалинская область 99,8 Еврейская авт.область 121,9 Чукотский авт.округ 99,5 Центральный федеральный округ 107,9 Белгородская область 105,1 Брянская область 105,1 Владимирская область 96,6 Воронежская область 107 Ивановская область 101,4 Калужская область 101,1 Костромская область 99,4 Курская область 101,9 Липецкая область 101,1 Московская область 108,7 Орловская область 100,7 Рязанская область 103,1 Смоленская область 105,7 Тамбовская область 124,5 Тверская область 105,4 Тульская область 84 Ярославская область 100,9 г.Москва 120,3