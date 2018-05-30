Роструд добился выплаты более 4 миллиардов рублей долгов по зарплате

Роструд добился выплаты за первые 4 месяца года долгов по зарплате, более 4,1 млрд рублей, 154 тысячам работников.



«За январь — апрель 2018 года Рострудом проведены 45,7 тысячи проверок, в ходе которых было выявлено более 30 тысяч нарушений, связанных с оплатой труда работников», — передает «РИА Новости» со ссылкой на Роструд.

По итогам работы в lV квартале 2017 года и l квартале 2018 года удалось погасить долги в ряде организаций, имеющих задолженность по заработной плате свыше 25 млн рублей и находящихся на особом контроле Роструда.

Ранее сообщалось, что «ВИМ-Авиа» выплатила 70,9 млн рублей по образовавшемуся ранее долгу по заработной плате сотрудников. Транш поступил на расчетный счет авиакомпании в банк «Зенит».