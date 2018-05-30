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В стартовый состав сборной России на матч с Австрией позвали двоих игроков «Рубина»

22:01, 30.05.2018
В стартовый состав сборной России на матч с Австрией позвали двоих игроков «Рубина»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на контрольную игру против Австрии в рамках подготовки россиян к ЧМ-2018.

В составе российской команды сыграют защитники казанского «Рубина» — Владимир Гранат и Федор Кудряшов.

Как сообщает пресс-служба российской сборной, состав выглядит следующим образом:

Матч проходит в Австрии на стадионе «Тиволи Нойт».

СпортФутбол Татарстан
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