В стартовый состав сборной России на матч с Австрией позвали двоих игроков «Рубина»
Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на контрольную игру против Австрии в рамках подготовки россиян к ЧМ-2018.
В составе российской команды сыграют защитники казанского «Рубина» — Владимир Гранат и Федор Кудряшов.
Как сообщает пресс-служба российской сборной, состав выглядит следующим образом:
Стартовый состав @TeamRussia на матч с Австрией pic.twitter.com/xt5LYbeMhz
— Сборная России (@TeamRussia) 30 мая 2018 г.
Матч проходит в Австрии на стадионе «Тиволи Нойт».СпортФутбол Татарстан
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