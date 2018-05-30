В Татарстане из-за урагана погиб один человек, еще трое пострадали

В Муслюмовском районе Татарстана женщина погибла после получения тяжелых травм из-за падения на нее крыши магазина, сорванной порывом сильного ветра.



«Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась в больнице», — передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Еще трое пострадавших — жители Зеленодольска и Мензелинска — находятся в больницах.

«Два человека — взрослый и ребенок — находятся в Зеленодольске и еще одна женщина в Мензелинске», — добавил представитель Минздрава.

Напомним, сильный ураганный ветер с дождем прошелся сегодня по Казани и районам Татарстана. Часть жителей в шести районах Татарстана по-прежнему остается без электричества. Подробнее о том, как Казань и Татарстан пережили стихию — в материале «Реального времени».