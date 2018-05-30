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Бречалов назначит замглавы «Летнего сада» советником по развитию городской среды

18:38, 30.05.2018

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о намерении утвердить должность советника по развитию городской среды. Эту должность займет заместитель гендиректора АО «Летний сад им. М. Горького» Вячеслав Правдзинский.

О своих планах Бречалов рассказал сегодня, передает «Коммерсант».

Правдзинский также является со-основателем проекта «Дизайн-выходные» и курирует введение «Дизайн-кода Ижевска».

ОбществоВласть Удмуртия
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